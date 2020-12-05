أثار حيرة الشرطة.. إيطالي يتجاوز المألوف بعد مشاجرة مع زوجته

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 09:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا تخلو الحياة الزوجية من المشاجرة بين الزوجين بسبب ضغوط الحياة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيسية الصعبة ، فقد يتشاجر رجل مع زوجته ويدخل معها في نقاش حاد بين فينة وأخرى، وقد يخرج الزوج من بيته طلبا للسكينة والهدوء قبل أن يعود لمنزله بعد بضعة ساعات، ولكن ما فعله رجل إيطالي تجاوز المألوف.

فبحسب موقع “أوديتي سنترال” دخل رجل إيطالي في نقاش حاد مع زوجته بسبب بعض شؤون الحياة العادية، وحتى لا يتطور النقاش إلى شجار، قرر أن يخرج قليلا من المنزل لكي يهدئ أعصابه.

وكان الرجال البالغ من العمر 48 عامًا ويقطن ببلدة كومو شمالي مدينة ميلانو بإيطاليا، قد ولج في جدال حاد مع زوجته، أواخر الشهر الماضي، وخرج من المنزل في نزهة على الأقدام لـ”تصفية أفكاره”.

لكن الغريب في الموضوع أن نزهته طالت، إذ أوقفته دورية للشرطة في مدينة جيمارا، على ساحل البحر الأدرياتيكي، على بعد 418 كيلومترًا من مسقط رأسه.

وبحسب الصحف المحلية، فإن رجال الشرطة كانوا في دورية في شوارع جيمارا ، للتأكد من امتثال الناس لحظر التجول المفروض في إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عندما لاحظوا رجلاً وحيدًا يمشي وحيدا عن الساعة الثانية فجرا.

وبعد أن أوقفوه لمخالفته الحظر، انتهى بالأمر بالزوج في أحد مراكز الشرطة، ليكتشفوا أن زوجته قد أبلغت عن فقدانه قبل نحو أسبوع.

وهنا اعترف ذلك الرجل الذي لم يجر الكشف عن هويته أنه دخل في شجار مع زوجته قبل أسبوع وخرج في نزهة على الأقدام طلبا للسكينة والهدوء، لكنه استمر في السير على الأقدام لمدة أسبوع دون أن يستقل أي وسيلة نقل ليقطع في اليوم الواحد 60 كليومترا .

وقال ذلك الزوج: “مشيت طوال الطريق، ولم أستخدم أي وسيلة مواصلات. كل هذه الأيام كنت أعيش على الطعام والشراب الذي يقدمه لي أناس طيبون.. أنا بخير ولكني فقط متعب قليلا “.

بعد سماع تفسيره ، قررت الشرطة السماح له بالرحيل ، ولكن ليس قبل إخطار زوجته ودفع غرامة قدرها 400 يورو (490 دولارًا) لخرقه حظر التجول، وجرى وضعه في غرفة بنزل محلي إلى أن حضرت زوجته لاصطحابه.