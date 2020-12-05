فضيل وعودة فنية مثمرة.. ثنائيات غنائية قيد التحضير

متابعة بتجــــــــــرد: يحضّر النجم الجزائري فضيل لعودة فنية قويّة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية العام 2021 المقبل.
ومن المخطط أن يطرح فضيل في الأشهر المقبلة مجموعة من الأغنيات التي ستجمعه على طريقة الديو مع عدد من الفنانين العرب، وذلك وفق خطة فنية وضعها مع فريق عمله.
نفيد بالذكر أن آخر أعمال فضيل الفنية كانت أغنية “راني” التي شاركه فيها النجم الفلسطيني محمد عساف.
وأغنية “راني” من كلمات محمد المرضي، ألحان وتوزيع RedOne & The Ghosts Producers، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في المغرب تحت إدارة المخرج الإسباني Diego Hurtado De Mendoza.
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