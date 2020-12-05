شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك تتجاهل الشائعات وتفضل البقاء مع ابنتها "ليا".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إيرينا شايك أن تتخطى سلسلة الشائعة التى تستهدف حياتها الشخصية والتى ترتكز على ارتباطها، إلا أن شايك البالغة من العمر (34 عاما) قررت أن تتجاهل كل ما يتردد حولها وتركز على حياتها مع ابنتها "ليا" البالغة من العمر (3 سنوات)، والتى أنجبتها من صديقها نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر.

والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لإيرينا شايك خلال تنزهها فى مدينة نيويورك وهى صحبة ابنتها "ليا"، وكانت النزهة بالقرب من منزلها.

وقررت إيرينا، التى تُعرف أنها أيقونة للموضة، أن تحارب الجو البارد على طريقتها الخاصة حيث ارتدت جاكت من الجينز وهو واحد من إحدى تصميمات "Moschino x Palace" ووصل سعره إلى 590 جنيه إسترلينى وبنطلون بنفس لون وطبعه هذا الجاكيت، كما ارتدت جاكت آخر باللون الأسود، ولم تنس شايك أن ترتدى القناع الواقى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا "covid-19".

يذكر أن البعض توقع مؤخرا أن إيرينا شايك قررت أن تجعل صديقها السابق نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر البالغ من العمر (45 عامًا) ووالد ابنتها "ليا" يشعر بحالة من الندم، وذلك بعد أن استطاعت شايك البالغة من العمر (34 عامًا) أن تظهر براقة ومذهلة ومثيرة أكثر من أى وقت مضى وهو بالتأكيد ما يجعل وسائل الإعلام الفنية تركز على ظهورها باستمرار، ومن المعروف أن قصة حب الثنائى لم تنتهِ بعد بالرغم من انفاصلهما فى عام 2019، حيث نشرت إيرينا شايك عددًا من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" والتى تضم أكثر 14.4 مليون شخص، والصور تجمعها بالنجمة والسوبر موديل الشهيرة ستيلا ماكسويل، حيث أبرزت الصور مدى وجود "كيميا" بين الصديقتين ، و قد ظهرت إيرينا شايك بإطلالة ناعمة خاطفة للأنظار، حيث اختارت أن ترتدى فستان من الحرير وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Burberry" ووصل سعره إلى 1090 جنيها إسترلينى.















