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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا ولانا ديل راى أبرز ضحايا للـ"هاكر" هذا الأسبوع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت عدد من أهم نجمات الغناء فى العالم ضحايا لاختراق ملفات " Spotify " التى اخترقها معجب للنجمة تايلور سويفت وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية وأبرزها " ام ان أى " .
تم الإعلان أن النجمة العالمية دوا ليبا التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم هى من بين الفنانين الذين وقعوا ضحية لاختراق Spotify من قبل معجب مفترض لتايلور سويفت ، كذلك النجمة العالمية لانا ديل راى ، كما دخل القائمة مغنى الراب الأمريكى بوب سموك و مغنى الراب الشهير فيوتشر " Future " .
لانا ديل راي ودوا ليبا
وقد ذكرت بى بى سى أن المخترق الذى يدعى " دانيال " استولى على صفحات السيرة الذاتية للمغنين على منصة البث واستبدل معلوماتهم الرسمية بصور له ، كما طلب " الهاكر" من الجميع إضافته على سناب شات ، واستكمل ليكتب : "أفضل ما فى الأمر أن انادى لملكتى تايلور سويفت".
وقد نوه عدد من مشتركى " Spotify " منذ ذلك الحين عن لقطات " screenshots" للملفات الشخصية المتأثرة ، و لم يٌكشف حتى الان عن الطريقة التى استطاع بها " الهاكر " أن يأخذ هذه الخطوات .
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