هنيدي ينشر ترجمة نتفليكس لأغنية "وحياة أماني".. وأيمن بهجت قمر يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه، صورا من ترجمة شبكة "نتفليكس" لكلمات أغنيته "وحياة أماني" من العامية إلى العربية الفصحى.

ونشر هنيدي، صورا من ترجمة نتفليكس لكلمات الأغنية عبر حسابه على "تويتر"، معلّقا: "ترجمة نتفليكس لأغنية وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها.. ده أنا وله فانكي والمعجبات كتير كتير".

بينما ترجمة نتفليكس هذه الكلمات إلى: "أقسم بأماني وسمر وناني والمجموعة كلها.. أنا ولد حديث الصيحة والمعجبات كثيرات".

فيما علّق المؤلف أيمن بهجت قمر: "عايزين ترجمة (إنتي اللي طلبتي تطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي).

أغنية "وحياة أماني" سبق وقّدمها محمد هنيدي قبل 15 عاما مع النجمة دنيا سمير غانم، في فيلمه "يا أنا يا خالتي" (2005).