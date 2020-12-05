إلهام شاهين: أفلامنا تشبه مجتمعنا.. وقضية "حظر تجول" موجودة بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحمست جدا لفيلم "حظر تجول" بمجرد قراءتها للسيناريو؛ لتقديمه واحدة من القضايا المسكوت عنها في المجتمع ألا وهي "زنا المحارم" .

وأضافت في ندوة أقيمت عقب انتهاء عرض الفيلم المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "لم أعش من قبل شخصية تشبه فاتن في حظر تجول، ولم يكن سهلا أن أجد شيء مختلف يؤثر في بعد كل ما قدمت على مدار مشواري الفني. فاتن امرأة قتلت زوجها تخرج من السجن بعد 20 عاما، ويتناول العمل قضية زنا المحارم على استحياء حتى لا نُشعر المجتمع بحرج، لكنها قضية مسكوت عنها ونخجل من طرحها، والعمل سيفتح المجال أمام هذه الملفات، للمطالبة بعقوبات مشددة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم".

وردا على واحدة من الحضور سألتها عن سبب غيابها عن تقديم أفلام كلاسيكية تظهر فيها كما اعتاد الجمهور بصورة رقيقة وجميلة، أجابت إلهام "لازم نقدم قضايا مجتمعنا الصعبة ونناقشها، مش فضح ولكن بحثًا عن حلول"، مؤكدة أن افلامنا تشبه مجتمعنا، وأن القضية موجودة وبكثرة في المجتمع، ووصفت الموضوع بالمهم وأكثر أهمية من الشياكة والملابس والجمال.

وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.