للمرة الأولى في التاريخ.. موسيقيون من 197 دولة يطلقون أغنية فريدة

السبت 5 ديسمبر 2020

للمرة الأولى في التاريخ، كون 197 موسيقيا، واحد من كل بلد، أوركسترا، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود الثقافية ليلتقوا معاً.



وصدرت، الجمعة، أغنية "معاً شيء جميل"، التي أداها "أوركسترا الأرض"، والتي سُجِّلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معاً، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين.

وقالت أولجا أنكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده 3 سنوات، وكأن "العالم كله يداً بيد".

وفي مايو/أيار 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استوديوهات "آبي رود" في لندن من أجل الترتيب للأغنية.

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيراً من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطاً موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.