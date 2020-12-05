شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: بسمّع بنتى حياة مهرجان إخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة كندة علوش عن موهبتها الحقيقة والأغانى التى تغنيها لابنتها "حياة"، والمواقف التى حديث بينها وبين زوجها النجم عمرو يوسف خلال لقائها فى برنامج "أبلة فاهيتا"، الذى يذاع على قناة on e، قائلة: "اسمى بالكامل كندة مازن علوش واسم الدلع كندوش، مواليد 27-3 دمشق وعندى شقيق أصغر منى اسمه بدر".

وتابعت كندة: "الموهبة الرئيسية عندى الغناء وبسمعى بنتى حياة مهرجان إخواتى الصبح، وبليل أغانى هادية، ووالدى دكتور أسنان ووالدتى معلمة"، وسألتها كارو: " أول مرة حبيتى كان عندك كام سنة" لترد كندة قائلة: "أربع سنين"، مضيفة: "معنديش قناعة كاملة بموهبتى وعيوبى اللى بعانى منها عصبية انفعالية اندفاعية".

كما سألتها كارو: "بتسيبى بنتك مع مين وقت التصوير"، لترد كندة: "مع ماما وعمرو وحماتى وشقيقة عمرو، ووقعت فى حب عمرو بطريقته فى التعامل راقية وشيك وبتعصب لما يسمك الموبايل وقت طويل واكلمه ميردش عليا".

وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائى جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".