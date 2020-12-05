شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقى: اشتغلت فى ورشة حدادة والدى وكنت باخد ربع جنيه فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أشرف عبد الباقى إنه كان أكثر صبى لعمال والده فى ورشة الحدادة التى كان يمتلكها، وكانوا يتعاملون معه بشياكة وتعلم منهم كثيرا. وأضاف أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى: "كلمة اسطى كانت حلوة بالنسبة لى، وبدأت اشتغل فى ورشة والدى وأنا عندى 12 سنة". وأشار عبد الباقى إلى أنه كان يأخذ ربع جنيه فى اليوم، مضيفا: "حوشت عشان أجيب عجلة كانت تكلفتها 5 جنيهات".

من ناحية أخرى يشارك النجم أشرف عبد الباقى فى مسرحية "اللوكاندة" ويبدأ عرضها قريبا على قناة dmc، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحى من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التى يتشاركون فى ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحانى أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطمانى، على حمدى، وائل العونى، مريم البحراوى، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوى، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحى، محمد ناجى جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسنى، من تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامى، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوى، وموسيقى أحمد الموجى، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فنى فتحى إسماعيل.