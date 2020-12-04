شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل ونسرين طافش وجميلة عوض بفساتين مثيرة على ريد كاربت "حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت عدد من الفنانات على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصرى "حظر تجول" فى اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائى، والذى يعرض على المسرح الكبير، وظهر أغلبهن بإطلالات باللون الأسود، ومتنوعة فى شكلها، منهن نسرين طافش، أمينة خليل، جميلة عوض، هنا شيحة، إيمان العاصي، كارول سماحة، ليلى علوى، جورجينا طواف.

كما يشهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.