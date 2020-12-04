شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى نحاس تمثل الأردن والعرب فى أغنية "أوركسترا الأرض" بمشاركة 197 موسيقيا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الفنانة الأردنية مكادي نحاس الأردن والعالم العربي في الفيلم الغنائي "أوركسترا الأرض"، الذي يجمع 197 موسيقيا من مختلف دول العالم في أغنية واحدة.

"أوركسترا الأرض" يعد أول وأضخم حدث موسيقى من نوعه يحدث على مستوى العالم، تم إطلاقه بشكل فيلم موسيقي وأغنية وفيديو كليب مطول يجمع 197 موسيقيا وفنانا يمثل كل واحد منهم دولة من دول العالم، في أكبر توليفة فنية تجتمع في عمل فني واحد يحمل مسمى "الأرض"، مقدمين أغنية "الحياة جميلة بوجودنا معًا".



وتهدف الأغنية لتقديم رسالة عالمية مفادها أن الموسيقى لغة واحدة كفيلة بتوحيد الشعوب وجميع دول الكوكب رعم اختلاف الثقافات والديانات والأفكار والأنظمة، لغة تتخطى الحدود السياسية والثقافية واللغوية، واستغرق العمل على المشروع ما يزيد عن ثلاث سنوات، وتم تأجيله عدة مرات منذ بداية أزمة الوباء العالمي، حتى قرر القائمون عليه إطلاقه في نهايات 2020 لوضع مسك الختام على أصعب الأعوام التي عاشها العالم تحت مظلة كورونا. وتضع مكادي نحاس لمستها الغنائية المميزة في أوركسترا الأرض لتعد بذلك المطربة الأردنية والعربية الوحيدة المشاركة في العمل الفني الأضخم من نوعه على مستوى العالم لتشارك بصحية 197 موسيقيا من كل دول العالم، ويأتي المشروع تحت إدارة الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتليفزيون، وصحاب الأعمال الشهيرة "الكوكب الأزرق" و "غاندي" و"صرخة الحرية"، الذي كتب الموسيقى خصيصًا للمشاركين في الأوركسترا، بينما تولى إدارة المشروع إيما نيومان وجود ديكستر سميث، كما تم إصدار الفيلم والأغنية بواسطة إيجل روك ويونيفرسال ميوزيك.



تمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات.