شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يشارك جمهوره فيديو طريف مع زوجته منى زكى بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو طريف يجمعه مع زوجته النجمة منى زكي، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، معلقا على الفيديو: "أكشن"، وقد لاقت الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيهما على السوشيال ميديا.

@ahmedhelmy

اكشششن ????♬ original sound - Ahmed Helmy

وتألقت منى زكي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، برفقة زوجها النجم أحمد حلمى وابنتها لى لى التى كانت بصحبتها لأول مرة فى حفل تكريمها.



أحمد حلمي وزوجته منى زكي

وقالت منى زكى، لـ"الخليج 365"، في وقت سابق: "من أكتر الأشياء التى أسعدتنى هو كلام زملائى عنى والاحتفال بى على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها شعرت بأنها وسط أهلها"، مشيرة إلى أنها تمثل من وقت مراهقتها فى عمر الـ13 عاما، وأوضحت أنه "حينما تكرم فى نفس الدورة التى يكون بها الكاتب الكبير وحيد حامد يعتبر فخر لها".



أحمد حلمي ومنى زكي

وتابعت منى زكى في حديثها لـ"الخليج 365" أن من ضمن الأشياء التى لم تتذكر أن تقولها على المسرح أثناء الحفل، هو أنها تربت على وجدان كتابات وحيد حامد، وأضاف لها كثيراً حينما اشتغلت معه وأعطاها ثقة كبيرة وهى في عمر صغير، مشيرة إلى أن تكونيها وبدايتها كان الفضل فيه وحيد حامد.

وأكدت منى زكى أنه من الأشياء التى تعتبر سبب صمودها حتى الآن هى وجود ومساندة زوجها الفنان أحمد حلمى، قائلة "لولا وجود جوزى حبيبي جمبى عمرى مكنت اكمل وعمرى مكنت اعمل التوازن بين شغلى وبينه وبين أولادى، فهو له الفضل فى حياتى أن أكون واقفة على رجلى لدلوقت ومعرفش أعيش من غيره".

وقالت منى زكى ضاحكة خلال حديثها: "مبسوطة أوى إننا بنكون خارجين مع بعض فى أى مناسبة واحنا نفسنا بنكون فرحانين مش الناس بس لأننا مبنشوفش بعض ولا بنخرج وما بنصدق أى إيفنت نكون فيه سوا".



الفنان أحمد حلمي ومنى زكي

وعن أعمالها الفنية أكدت منى زكى أنها تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "تقاطع طرق" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، موضحة أنه يتبقى لها أسابيع قليلة وتنتهى من العمل بشكل نهائى ويدخل المسلسل مراحل المونتاج للمخرج تامر محسن، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع فريق العمل، كما أوضحت أن المسلسل سيكون به الكثير من المفاجآت يكتشفها الجمهور خلال الحلقات الأولى من المسلسل.

وقالت منى زكي إنها تعاقدت على فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا الفترة الماضية، وتبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنها تضع خطة زمنية حالياً للتوفيق بين تصوير المسلسل والفيلم مع السقا الذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية.