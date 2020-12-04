شكرا لقرائتكم خبر عن فستان يشبه الزفاف.. إلهام شاهين وأمير رمسيس "عروسان" على الريد كاربت لـ"حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، منذ قليل، كل من النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصرى "حظر تجول" فى اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائى، والذى يعرض على المسرح الكبير، وارتدت إلهام شاهين فستانا أبيض يشبه فستان الزفاف، كما ارتدى أمير رمسيس بدلة سوداء، والتقطا صورا تذكارية، وقامت إلهام شاهين بعمل حركة "الأنجشيه" مع أمير رمسيس قائلة: "عاوزين نطلع إشاعات".

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الأبنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحى.