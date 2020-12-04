مهرجان القاهرة.. 5 أفلام قصيرة تفتتح سينما الغد بينها "الرجل الذي بلع الراديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تفتتح في الثالثة والنصف من مساء غدا السبت مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض ضمن برنامج غدا 5 أفلام منها الفيلم المصري "الراجل اللي بلع الراديو" إخراج ياسر شفيعي، وذلك في عرضه العالمي الأول.

كما يعرض أيضا الفيلم الكوبي "إيزابيل" للمخرجة المصرية سارة الشاذلي، وذلك في عرضه الدولي الأول.

وأيضا يعرض من سويسرا فيلم "المباراة" إخراج رومان هودل، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم الروسي "كرشاتوف" إخراج ألكسندر كوروليف، في عرضه الدولي الأول، وفيلم "ليلة دائمة" إخراج بيدرو بيرالتا، من إنتاج البرتغال، فرنسا.