"أكشن".. موقف طريف بين أحمد حلمي ومنى زكي في مهرجان القاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو لموقف طريف جمعه بزوجته النجمة منى زكي، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيم مساء الأربعاء الماضي.

ونشر حلمي، فيديو له مع "منى" عبر حسابه على موقع "تيك توك"، يظهر فيه وهو يُشير إلى زوجته على الريد كاربت ويقول: "أكشن"، بينما هي تخطف رقصة سريعة، وسط تشجيع وضحك الحضور.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.