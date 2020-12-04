أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من شهر العسل في المالديف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها أثناء قضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح والذي نشر هو الآخر صورة لنفسه عبر "إنستجرام".

وطرحت هنادي مهنا، في 24 نوفمبر الماضي، أغنية "أول كلام - أغنية الفرح"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح.

وظهر خلال الكليب الموسيقار الكبير هاني مهنا وهو يعزف على الأورج أثناء رقص ابنته هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في حفل زفافهما.

واحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة 6 نوفمبر الماضي في فندق شهير بالقاهرة، وذلك بعدما تم عقد قران الثنائي في يوم 7 أكتوبر الماضي.