فيديو- نيللي كريم وآسر ياسين يرقصان على أغنية"مليونير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، وهما يرقصان معًا على نغمات أغنية "مليونير".

وظهر في الفيديو، اندماج آسر ياسين ونيللي كريم في الرقص مع الأغنية، وذلك خلال تواجدهما في إحدى السهرات الفنية.

وكان الفنان آسر ياسين، قد ظهر بـ"لوك" شخصيته في فيلم الشايب، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وهو نفس "اللوك" الذي ظهر من خلاله وهو يرقص مع نيللي كريم.

وأعلن آسر ياسين، مؤخرًا عبر حسابه على إنستجرام، عن موعد طرح فيلمه الجديد بدور العرض السينمائي، قائلاً: "الشايب 2022 ".

يذكر أن، أغنية "مليونير" هي تتر مسلسل "بـ100 وش" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته: نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب، وحسن أبو الروس، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب، وإخراج كاملة أبو ذكري.

