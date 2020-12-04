تراند اليوم : الداعية معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنية "المقاتل" غناها لها بصوت

لم تعد علاقة الداعية المثير للجدل معز مسعود بالفنانة الأكثر إثارة للجدل أيضا، حلا شيحة في "السر" كشائعات تتردد في الوسط الفني بل انتقلت بجرأة إلى العلن وإلى منصات الإعلام الاجتماعي.

ولم تعد الفنانة حلا تخفي "غرام" الداعية بها إلى حد أنها أعلنت على حسابها بتطبيق "إنستغرام" أن مسعود أهداها أغنية أداها بصوته بعنوان "المقاتل" حيث قال " لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة .. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن.".

الفنانة الجميلة قامت بإعادة عرض الأغنية وأرفقت معها تعليقا منها قالت فيه "أشعر بكل كلمة في أغنيتك .. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها .. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".