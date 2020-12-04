غداً .. عرض فيلم "عمار" بمسرح We ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا بمسرح We، الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كامل، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.
الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.
تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آلغريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأالبيت تدريجياً في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.
الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.
وإنطلق مساء الأربعاء الماضي، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وسط أجواء استثنائية وإجراءات إحترازية مشددة، حيث
يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.
وقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الإفتتاح، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة
القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد، كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي.
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