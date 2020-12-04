حكيم يطرح أحدث أغانيه "أخبار الطقس" على يوتيوب

طرح النجم حكيم أحدث أغنياته والتي تحمل إسم "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وروج "حكيم" للأغنية من خلال مقطع فيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "اسمعوا النهاردة اغنيتى الجديدة أخـــبـــار الـــطـــقـــس على اليوتيوب الساعة 6 مساءاً". اغنيتى الجديدة أخـــبـــار الـــطـــقـــس على اليوتيوب الساعة 6 مساءاً". وتعاون حكيم في أغنية "أخبار الطقس" مع عدد من الشعراء، وهم: الشاعر الغنائي صلاح مندى، والمحلن هانى فاروق، والموزع الموسيقي زيزو فاروق. زيزو فاروق. واتجه "حكيم" للغناءبطريقة المهرجانات الشعبية، وطرح كليب أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل، وحققت نجاحاً كبيرا وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

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