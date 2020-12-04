من عاملة نظافة إلى “الأكثر حظا في بريطانيا” … إليكم قصتها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 8:15 مساءً

انقلبت حياة سيدة في بريطانيا رأسا على عقب، فبينما كانت تعمل في حانة كعاملة نظافة، تحولت حياة السيدة ليصبح لقبها ” السيدة الأكثر حظا في بريطانيا”، فما هي قصتها؟

حصلت جولين ستانلي (34 عامًا)، على جوائز ضخمة بقيمة 70.000 جنيه إسترليني (94 ألف دولار)، بالإضافة إلى جوائز أخرى من أعلى مستوى، للعام الثاني على التوالي.

أطلق الأصدقاء على عاملة نظافة في حانة لقب “المرأة الأكثر حظًا في بريطانيا” بعد فوزها بـ “عيد الميلاد” للعام الثاني على التوالي.

الآن، بعد حصولها على متوسط ​​20 جائزة شهريًا طوال عام 2020، جمعت ما يكفي من كنوز الأعياد المجانية لإقامة عيد ميلاد فخم دون إنفاق أي شيء، بعد فوزها بكل شيء من الهدايا والديكورات إلى النقود والقسائم لوضعها في الطعام.

وبحسب تقرير لصحيفة “ذا صن” الإنجليزية، تعتبر أول مسابقة لجولين في عام 2012، ولم تتوقع حينها الفوز مطلقًا.

بعد بضعة أسابيع، اكتشفت أنها نجحت في تحقيق مجموعة عربة أطفال، ما أدى إلى ظهور خط محظوظ يبدو أنه لا يمكن إيقافه، حيث تلا ذلك، إقامة لمدة أربع ليالٍ في منتجع من فئة الخمس نجوم في البرتغال، وعشاء من سبعة أطباق في مطعم حائز على نجمة ميشلان، وطباخًا بقيمة 1100 جنيه إسترليني من بين أعظم انتصاراتها، فقد حصلت أيضًا على حوالي 3000 جنيه إسترليني في قسائم العطلات.

بعد فوزها بكل ما تحتاجه لجعل عيد الميلاد 2019 ساحرًا، تعهدت جولين، التي تخصص ثلاث أمسيات في الأسبوع للبحث في الإنترنت عن المسابقات، في كانون الثاني/يناير، بفعل الشيء نفسه مرة أخرى هذا العام.

الآن، تقدر جولين أن لديها جوائز بقيمة 1000 جنيه إسترليني، من بينها حزمة كتب بقيمة 200 جنيه إسترليني، ومجموعة مجوهرات بقيمة 100 جنيه إسترليني، وطائرة صغيرة بدون طيار، ولعبة إميلي الصغيرة، وسكوتر كهربائي، وعشرات من ألعاب الأطفال.