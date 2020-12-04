تراند اليوم : بصدر بارز – شاهد نسرين طافش تخطف الترند في مهرجان القاهرة

احتلت النجمة السورية نسرين طافش الترند في محركات البحث بعد اطلالتها الأخيرة من على السجادة الحمراء الخاصة بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يوم أمس متغلبة على كل من هنا الزاهد ورانيا يوسف وياسمين صبري

وظهرت طافش باطلالتها الجديدة بفستان بسيط بالونين الذهبي والفضي ذو فتحة صدر كبيرة كشفت من خلاله نسرين عن جزء واسع من صدرها للجمهور

وشاركت طافش متابعيها ومحبينها عدة صور من اطلالتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث اعتمدت طافش على مكياج خفيف مع شعرها المسدول على الأكتاف واكسسوار بسيط

وأثنى الجمهور على اطلالة طافش التي خطفت فيها أنار الجمهور واحتلت فيها المرتبة الأولى في محركات البحث مزيحة ياسمين صبري عن عرش الترند بعد اطلالتها السوداء الفخمة

وتغزل الجمهور باطلالة طافش وتركوا العديد من التعليقات الايجابية التي أثنت على رشاقة قوام طافش ومفاتنها الجذابة في اطلالتها الأخيرة

كما كشفت طافش من خلال تواجدها على السجادة الحمراء عن مشروع عمل سوري درامي قادم في موسم رمضان 2021 المقبل بعد مشاركتها في عملين مصريين ناجحين في السنوات السابقة

وكانت طافش قد شاركت ماجد المصري في بطولة مسلسل الوجه الآخر كما شاركت أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل ختم النمر وحقق العملين نجاح منقطع النظير واحتلا الترند في وقت عرضهما عبر قنوات النقل الفضائي التلفزيوني