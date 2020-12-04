تراند اليوم : خناقة ومشادة كلامية بين محمد سامي وفريق عمل نسل الأغراب – إعرف السبب

نشبت مشاجرة بين المخرج محمد سامي والعاملين في مسلسله الجديد “نسل الأغراب” في مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر.

ذكر موقع “القاهرة 24″، أن أمن مدينة الإنتاج الإعلامي تدخل للسيطرة على غضب حوالي 400 شخص من العاملين داخل موقع تصوير مسلسل “نسل الأغراب” بعد فترة من الغضب الشديد بين العاملين لتعدي المخرج محمد سامي على سيدة ورجل، وطردهم من التصوير،

وطالب العاملون البالغ عددهم نحو 400 شخص بأجورهم من المخرج، خاصة وأنهم يعملون لدى شركة توريد عمالة للمسلسل.

مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش، إخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي.

كما ينشغل سامي في تصوير فيلم “العميل صفر” مع الفنان أكرم حسني ونيللي كريم ولبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.



