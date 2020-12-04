تراند اليوم : بسنت نور الدين ترد على منتقدي حضورها بالقاهرة السينمائي.. شاهد

نشرت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، صورة جمعتها بالفنانة جميلة عوض، في حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي.

وعلقت “نور الدين” على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” قائلة: “مع الجميلة جميلة عوض مبسوطة إن اتعرفنا – مبسوطة إنك بتحبي فيديوهاتي”.

وبعدها تلقت المرشدة السياحية العديد من الانتقادات بسبب حضورها مهرجانًا سينمائيًا، لترد قائلة: “حزينة على الناس اللى بتعلق بشكل فَج و غليظ ومفكرة إنها كدا صح، ده ربنا قال لسيدنا النبي في القرآن “فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ”.

وتابعت: “خلي بالك لتاخد ذنوب وأنت فاكر نفسك بتعمل خير وأنت أصلا غلط وبتنفر الناس منك ومن الدين.. فرضًا أن نصيحتك حتى صح فالنصح له آدابه وشروطه اتعلمها الأول وبعدين تبقا أنصح، ومن إمتى وإحنا مطلعين على علاقة العباد بربهم عشان نحكم عليهم حكم مطلق بفسادهم أو صلاحهم.. الله يرزقنا جميعا الهدى ونور القلب.. جمعة طيبة”.



