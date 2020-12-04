تراند اليوم : شائعات الانفصال بين السوبر ستار : عمرو دياب وتيم حسن واحمد العوضي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الشائعات حول انفصال وطلاق العديد من الفنانين الفترة الماضية امثال عمرو دياب ودنيا الشربني واحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز وطلاق الاعلامية وفاء الكيلاني من النجم تيم حسن .

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، رسالة لها ، عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ونشر وائل صورة تجمعه بشقيقته وعلق عليها قائلا:”ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجه من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل الذي يليق بـك”.

جاء ذلك بعد أن تردد الأيام الماضية العديد من الشائعات حول انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي .

الجدير بالذكر أن الفنان وائل عبد العزيز هاجم الفنان أحمد العوضي بسبب علاقته بشقيقته، وتبادل الثنائي الهجوم بكلمات لاذعة عبر حساباتهم الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حتي أعلن العوضي زواجه رسميا من ياسمين عبد العزيز بعد قصة حب نشأت بينهما عقب انفصالها عن رجل الأعمال والمنتج محمد حلاوة.

طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بخبر انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني والفنان السوري تيم حسن، وحكي كثير من الاخبار غير المؤكدة عن تفاصيل هذا الطلاق وسط التزام الطرفين الصمت وعدم التعليق على هذه الاخبار.

واعتبر البعض انتشار هذا الخبر مفبركاً وبمثابة ضجة إعلامية تأتي بالتزامن مع عرض مسلسل “لهيبة الرد” وهو من بطولة حسن والاتتقادات التي تلاحق العمل، ويتزامن في الوقت نفسه مع عرض برنامج “السيرة” للكيلاني على قناة “أبو ظبي”، والذي لم يستطع أن يحظى باهتمام إعلامي كما كان يحصل سابقاً مع برامحها رغم استضافتها لكثير من نجوم الصف الاول، وأنّه نوع من لفت الانظار لا أكثر.

وبالعودة إلى خبر الطلاق، فإنه حتى الآن لا شيء مؤكداً، إلا أنّ بعض المصادر يشير إلى أنّ هذا الزواج يمر منذ فترة بخلافات تصل إلى حد الجفاء والانفصال، إلا أنّه يتم في كل مرة حل هذه الخلافات وتجاوزها، ولكن في الفترة الاخيرة زادت حدة هذه الخلافات والتي سببها غيرة الكيلاني الشديدة على تيم، إضافة إلى أنهما لا يلتقيان دائماً، حيث تمضي الكيلاني أكثر وقتها في مصر من أجل استكمال تصوير حلقات برنامجها “السيرة”، فيما تيم مستقر في دبي. وتعاني الكيلاني مشاكل مع طليقها اللبناني بسبب حضانة الاولاد، حيث يرفض والدهما رفضاً قاطعاً أن يسافرا معها، وأصدر حكم منع سفر لهما ويعيشان معه، فيما ترغب الكيلاني بأن يعيشا معها، على أمل الانتقال إلى الولايات المتحدة الاميركية حيث كانت تخطط سابقاً بالاستقرار هي و#تيم حسن هناك.

وكانت انتشرت قبل أسبوعين أخبار عن طلاق تيم ووفاء بعد عرض حلقة “السيرة” التي استضافت فيها الفنان حسين فهمي، وقالت: “ليه يارب مخلقتش كل الناس زي حسين؟”. الامر الذي أثار كثيراً من الاستهجان، متسائلين اذا كانت الكيلاني المتزوجة من الوسيم تيم حسن تقول مثل هذا الكلام، فماذا تركت للاخربات؟ واعتبر كلام وفاء اشارة إلى طلاقها من تيم حسن.

جمهور الكيلاني وحسن اعتبر أن الخبر مجرد شائعة، وخصوصاً أنّ الكيلاني منذ فترة قامت بدعم ورد ابن تيم حسن من أجل تحقيق حلمه، ونشرت الفيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، وطلبت التصويت له، كما دعمت تيم حسن عند بدء عرض مسلسل” الهيبة- الرد” ونشرت “البوستر” الدعائي للمسلسل وعلقت عليه “وسع للكبير”.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

كشفت تقارير مصرية، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين الفنان المصري، عمرو دياب، والفنانة، دينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

فقد أكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلاف كبير بين “الثنائي”، انفصلا على إثره بشكل تام عن بعضهما البعض، بل وطلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق “الفور سيزون” في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

وتابعوا أن “دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى”.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني حتى لحظة كتابة هذه الشطور ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.



