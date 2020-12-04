شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة عالمية بمشاركة تذكرتى فى مهرجان القاهرة واتباع الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42 إشادات واسعة من قبل الحضور بتنظيم شركة تذكرتى، برئاسة منتصر النبراوى، للمهرجان، بداية من الممثلين والمخرجين العالميين والمصريين المشاركين من الخارج، والجماهير الغفيرة التى حضرت المهرجان، كما أشادوا بالتنظيم الخاص بالدخول والخروج إلى جانب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وشهد المهرجان سهولة فى بيع التذاكر للجماهير الغفيرة بعد استخدام أحدث النظم العالمية الحديثة فى عملية بيع التذاكر بعد الإقبال على حجزها، يوما تلو الآخر ليثنى الحضور على تنظيم شركة تذكرتى بقيادة منتصر النبراوى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عبادة مدير قطاع العمليات، وحاتم السعيد مدير أطقم العمليات فى عملية بيع التذاكر والدخول و الخروج، وهو ما لقى إشادة واسعة من الجميع لتواصل الشركة نجاحاتها بعد العديد من المحافل التى نظمتها الشركة بداية من قرعة وحفل افتتاح وختام بطولة أمم أفريقيا، بالإضافة إلى قرعة كأس العالم والعديد من المهرجانات والحفلات الفنية الكبيرة التى نظمتها الشركة، وآخرها مهرجان القاهرة السنمائى المقام حاليا بالأوبرا .