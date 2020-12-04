تامر حبيب لـ"الخليج 365": هذا ما قالته شويكار عن منى زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السيناريست تامر حبيب وجود مشروع سينمائي جديد يجمعه بالمخرجة ساندرا نشأت والفنانة منى زكي، التي قال إنها سبق أن رفضت فيلمين له.

وقال تامر حبيب لـ"الخليج 365"، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "تربطني علاقة قوية بالفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي، وقد عملت معي في مجموعة أفلام مهمة واعتذرت عن فيلمين، هما (واحد صحيح) و(حب البنات) بسبب ارتباطها بتصوير أعمال اخري في نفس الوقت".



وأضاف: "كما أني صديق للأسرة، وتوجد روابط قوية بيننا، لذا شعرت بالفرح والسعادة عندما كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز، فهي فنانة كبيرة وتستحق، ولديها سجل فني ثري ويضم أعمالا وشخصيات متنوعة".





وتابع تامر حبيب حديثه عن منى زكي قائلا: "منى فنانة شاملة، وبداخلها ممثلة كوميدية قوية جدا، وهذا الكلام قالته عنها النجمة الراحلة شويكار".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى 10 ديسمبر، وشهد حفل الافتتاح، الأربعاء، عرض فيلم "الأب" من إخراج فلوريان زيلر.

واختارت إدارة المهرجان الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم حفل الافتتاح، والمطرب تامر حسني للغناء، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم"، والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي .



