منى زكي لـ"الخليج 365": وحيد حامد لعب دورا كبيرا في حياتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة منى زكي إن المؤلف والسيناريست الكبير وحيد حامد لعب دورا مؤثرا، لا يمكن إنكاره، في مسيرتها الفنية.

وقالت الفنانة المصرية لـ"الخليج 365"، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "أشعر بالفخر لحصولي على جائزة فاتن حمامة للتميز، كما أن التكريم جاء من مهرجان بلدي، وهو أعرق وأهم مهرجان للسينما في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط".

وعن تأثرها في الندوة التي أقيمت، الجمعة، على هامش الفعاليات، وأدارتها الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، قالت منى زكي: "الندوة حركت بداخلي حاجات كثيرة، ووجدت نفسي اتحدث عن الماضي، وتذكرت نجوما وقفوا بجانبي في بدايتي الفنية، ولا أبالغ إذا قلت إن العودة للماضي رائعة، ودفعتني لتذكر أشياء جميلة مع ناس موجودة على قيد الحياة وآخرون رحلوا عنها بعدما تركوا بصمة لا تنسى".





وحول علاقتها بالكاتب الكبير وحيد حامد، قالت: "من الأشياء التي جعلتني أشعر بسعادة بالغة ،تكريمي في نفس ليلة الكاتب وحيد حامد، الذي تعلمت من أعماله أشياء كثيرة، فهو كاتب كبير، ولعب دورا مؤثرا في مشواري الفني".

وأضافت: "أسند لي وحيد حامد أعمالا في بداية مشواري ومنحنى فرصا أكبر من إمكانياتي، لذلك أنا مدينة له بالكثير جدا، وبعيدا عن الفن، يكفي الجلوس مع وحيد حامد لمدة ساعتين حتى استطيع فهم أشياء كثيرة في الفن والسياسة والمجتمع".



