شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "جمال الحريم" داخل بار لتصوير المشاهد الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "جمال الحريم" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل استعداداً للعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتواجد فريق العمل اليوم الجمعة داخل بار وتجمع المشاهد بين أبطال المسلسل.

وتدور أحداث "جمال حريم" فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وهو تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت الذي تحدده شركة سينرجى.