شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى تتصدى لشائعة وفاتها: مستعجلين على إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوى على شائعة وفاتها التى روجتها بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت لأزمة صحية سافرت على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج.



ميار الببلاوى عبر إنستجرام

ونشرت ميار الببلاوى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لمنشور لإحدى الصفحات التي روجت لشائعة وفاتها، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل مستعجلين على إيه علشان تطلعوا إشاعة زى دى، أنا بفضل الله وبفضل دعواتكم ربنا منّ عليا بالشفا وراجعة قريب، ليه بتفولوا عليا بالموت فى الغربة نفسى أشوف ابنى وأمى لا خوف ولا فزع من لقاء الله بس مش بالإشاعات تموتوا الناس عيب".

وكانت الفنانة ميار الببلاوى كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أمريكا، قائلة: "سافرت أمريكا لمتابعة حالتى الصحية مع الدكتور الخاص بي وكنت سأقضى 10 أيام فقط فى مدينة دالاس بولاية تكساس".

وتابعت ميار: "وقبل موعد رجوعى لمصر شعرت بتعب فى جسمى ووجع غريب في رجلى مستحملتهوش وكانت معايا صديقتى وقتها دخلت المستشفى الدكاترة قالوا بوادر جلطة ولازم اتحجز، ولكن صممت إنى أخرج من المستشفى".