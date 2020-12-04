موعد العرض العالمي الأول للفيلم المغربي "ميلوديا المورفين 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف يوم السبت 5 ديسمبر، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين 2020" للمخرج هشام أمل، وذلك في عرضه العالمي الأول.

ويأتي عرض فيلم "ميلوديا المورفين 2020" ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية.

الفيلم تدور أحداثه، حول موسيقي شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث، وهل ما يستدعيه الإنسان هو حقا ما يذكره أم ما يريد أن يكون قد حدث بالفعل! هل يتبدل الإنسان حين يفقد جزءًا من ذاكرته؟ هل يعيد بناء اخطائه بنفس الدقة؟ هل يمكن له أن يفقد مواهبه ويكتسي بشك حول ذاته وحقيقة وجودها؟