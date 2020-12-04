رسائل متبادلة بين محمد رحيم وكارول سماحة بعد "أيام الشتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تبادل الملحن محمد رحيم والفنانة كارول سماحة الرسائل بعد طرح أغنيتها الجديدة "أيام الشتي" التي طرحتها خلال الساعات الماضية.

وكتب الملحن محمد رحيم، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "الله الله عليكي يا كوكي يا فنانة.. السينيو جاحد، قشعرني، إيه ده، إنتي هتقطعي علينا ولا أيه؟ .. اللحن والكلام فظاع وطبعًا التوزيع، الله عليكم".

فيما ردت الفنانة كارول سماحة، على رسالته عبر"تويتر"، قائلة: "شهادة أعتز بها من ملحن كبير في العالم العربي.. إنت أستاذ في السينيو يا رحيم، وإحنا بنتعلم منك.. كتير سعيدة إنك حبيتها".

ورد رحيم، على رسالتها، قائلاً: "شكرًا على الإبداع والجمال وروعة الفكرة والكلام واللحن والتوزيع الرائع، عمال بسمعها في العربية، دي المرة الـ 20 ".

"أيام الشتي" من كلمات وألحان وغناء كارول سماحة، وهي أول تجاربها في التلحين.

يذكر أن، كارول سماحة، طرحت أولى أغاني ألبومها الجديد، وحملت الأغنية اسم "من سنة لسنة" وهي من كلمات كارول سماحة و ألحان إدوارد بولا.

