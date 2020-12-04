“مش خايفة من لقاء الله"..أول تعليق من ميار الببلاوي بعد شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، على شائعة وفاتها والتي انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكتبت الببلاوي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته".

تابعت: "اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وتعرضت ميار الببلاوي، لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.