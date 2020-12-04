تراند اليوم : مني زكي تعترف بتعرضها للغدر وتعتذر لأحمد حلمي

سلطت الفنانة المصرية، منى زكي، الضوء عن مشوارها الفني، وذلك في ندوة أقيمت اليوم، الجمعة، بمناسبة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.



اعتبرت منى زكي ممازحة الجمهور أن تكريمها في مهرجان القاهرة "غدر"، وذلك لأنه ما زال لديها الكثير لكي تقدمه لجمهورها.



وقالت ضاحكة لمديرة الندوة، الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد: "اتاخدت غدر في هذا التكريم، إذ يتعامل الكثيرين مع فكرة التكريم على أنه تتويج، ولا يزال لدي الكثير لكي أقدمه، ورغم السنوات الطويلة التي عملت بها في الفن لا يزال لدي شغف، ولا زلت أعشق الفن".

وتابعت: "هذا التكريم يمنحني دفعة أكثر لتقديم أعمال كثيرة، وأنا في هذه المرحلة أود أن أعمل كثيرا، ولا أود تضييع أي وقت".