تراند اليوم : ناشط ينتقد فنانة شهيرة بسبب صورتها في الجيم: استحي.. والأخيرة ترد

هاجمت الفنانة أروى اليمنية، أحد متابعيها ووصفته بالمريض النفسي بعدما قال لها "أستحي" بسبب صورة لها وهي تتمرن في الجيم.

البداية مع ترك الرجل تعليقا على صورة أروى يقول لها "استحي أنتي تجعلين الكل يشاهدك بوضعيات الجيم المختلفة.. أنتي إنسانة متناقضة نصيحة الحياء من الله تعالى أولا وأخيراً ولا تنسي أن الموت يأتي فجأة".

لترد عليه أروى وتقول له: "أنت إنسان مريض تشوف الوحدة لما تسوي رياضة وضعها غلط.. أتمنى إنك تتعالج والأحسن لا تتابعني ياريت أمثالك ما يتكلموا على الموت والحياة والدين تعالج أحسن وتدين عشان تشوف الأشياء في شكلها الحقيقي مو بعقلك المريض".

ويبدو أن تعليق أروى لم يشف غليلها فراحت تشن عليه هجوما واسعا في فيديو بثته عبر حسابها بسناب شات وقالت "حطيتلكم رسالة عن واحد مريض أنا أمس قاعدة أتمرن وهو يقول انتي ليش تتصوري كده وليش ما تستحي".

وأضافت أروى: " أنتو عارفين إنه في مرضى نفسيين كثيراً على سناب شات، اللي ما يشوف إنه هذا التمرين صح أو يسأل ايش يستفيد من التمرين أو يتحمس يسوي رياضة يبقى إنسان طبيعي أما اللي كل ما يشوف فكرة أسويها ويعتبرها ايحاء جنسي يبقى مو طبيعي".

وتابعت: "بصراحة ما إليه داعي يتابعني لأني لو أنا إنسانة مريضة أسوي أشياء كثيرة وما أنا خايفة من أي أحد يقولي هذا إيحاء أو غيره".