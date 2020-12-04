تراند اليوم : متحول جنسيا.. نجل فنان شهير يرتدي أشياء نسوية: طالما البطاقة أنثي أعمل اللي عايزه

حالة من الجدل والغضب أثارها المتحول الجنسي نور ابن الفنان المصري هشام سليم والذي كان قد أعلن عن تحوله منذ فترة من نورا إلى نور.



وظهر نور في فيديو يوجه رسالة لكل الشباب الذين ينتقدون ارتداءه أقراط الأذن على حد قوله، وقال إنه يحق له عمل ما يريده فهو ما زال في بطاقة الهوية "أنثى" وأنه سيستمر بارتداء الأقراط.

وأضاف أن ما يفعله حرية شخصية، ولا يحق لأي شخص التدخل بها، كما زاد من استفزاز منتقديه بإخراج لسانه والاستمرار بالضحك.

وكان نور هشام سليم قد أثار حالة من الغضب سابقًا بعد إعلانه أنه لم يجر عملية التحويل بسبب مشكلة في الهرمونات كما صرح والده في لقاء سابق، حيث كشف نور أنه لم يكن يعاني من أي مشكلة هرمونية وأن عملية التحويل هي قرار منه بدون أسباب طبية.

وبعد الهجوم الذي تعرض له بسبب هذا التصريح، خرج والده الفنان ليطلب له الرحمة، مؤكدًا أنه يعاني من مشاكل نفسية بسبب ردود فعل الناس، وقال في تصريحه: "أنا عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيلة وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها".

