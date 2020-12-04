تراند اليوم : شاهد.. صورة ناشطة سعودية تثير ضجة علي السوشيال ميديا

أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي الجدل مجدداً بعد نشرها لأول صورة تجمعها بزوجها، حيث أظهرت الصورة وجه زوجها أخيراً، بعد أن كان قد طلب منها عدم الظهور في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العتيبي عبر حسابها في تويتر: "أول صوره انشرها تجمعني مع زوجي عشان أسكت الناس اللي تقول أخذك تسلية وما يبي يصور معك كل التنمر اللي يجي عشاننا بس سعوديين .. ‏مقهورين أن المرأة السعودية صارت مصدر فخر وما عاد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته".

وأثارت الصورة ردورد فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إظهار هوية زوج فوز للمتابعين، كما انتقد البعض حديثها أن من ينتقدونهم يفعلون ذلك لكونهم فقط سعوديين، بينما أكدوا أن الانتقاد هو فقط بسبب تصرفات فوز العتيبي واستفزازها للجمهور.

