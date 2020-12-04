غدا في مهرجان القاهرة.. مروان حامد يحاور المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد

يحاور المخرج مروان حامد في الساعة 12:45 من ظهر غدا السبت، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم

أجنبي في عام 2006. وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 بحضور أشهر النجمات في مصر والعالم العربي، وقد تألقت كلّ منهن بإطلالة أنيقة بالمخمل والتفاصيل الخلابة.

واجتمعت نجمات مصر والعالم العربي على السجادة

الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، حيث أقيم المهرجان هذا العام مع اتّباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

ولم توفر النجمات جهداً لأن يظهرن بكامل أناقتهن على السجادة الحمراء، وتميزت اختياراتهن بالأناقة الشتوية إذ طغى عليها اللون الأسود في إطلالات فاخرة، وتزينت بتفاصيل من المخمل كما في إطلالة منة شلي ونيللي كريم وحتى القفازات الطويلة التي ظهرت في إطلالة النجمة ياسمين صبري والكاب الأنيق في إطلالة أسيل عمران.