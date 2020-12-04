تراند اليوم : وفاة ميار الببلاوي حقيقة أم شائعة ؟

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما انستجرام، بعد انتشار خبر وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية.

وزاد من انتشار الشائعة، أن ميار الببلاوي، لم تظهر على السوشيال ميديا بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها في شهر نوفمبر الماضي، واختفت تمامًا بعدها، ما جعل الكثيرين يروجون الشائعات حولها.

ونشرت، ميار الببلاوي، صورة لمنشور يروج لشائعة وفاتها، وعلقت مستنكرة: «هههه لا حول ولا قوه الا بالله خلونى توفيت وكمان بالكورونا طب اقول ايه بس الناس دى بتعمل كده ازاى حسبى الله ونعم الوكيل لمحرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم انهم يفولوا على الناس ولا انهم يتعبوا نفسيته الى فاكراه انهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه اوام وانا مش خايفه من لقاء الله لاخوف ولا فزع من لقاء الله ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه بس بلاش فى الغربه ونفسى اشوف ابنى وامى حرام عليكم ادعولى ارجع بالسلامه بعد الحمد لله متحسنت صحتى وجايه قريب لله الامر من قبل ومن بعد».

كانت ميار الببلاوى، نشرت في نوفمبر الماضي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية وتطمئن الجمهور عليها.

وقالت ميار : “اللهم لك الحمد لله فاضل لى نص ساعة وأخرج من المستشفى وأرجع البيت، بس لسه مش مسموح لى بالسفر علشان رجلي، والله ما عارفة أشكركم إزاى على دعواتكم بالشفاء، اللهم أتمم عليا شفاءك لا تنسونى من صالح دعائكم علشان أرجع بقى وحشتونى”.

وكان نشر ابن الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تطورات الحالة الصحية لوالدته التى تمكث فى احد المستشفيات خارج مصر.

وقال ابن ميار : “أحلى خبر سمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر”.

وكان كشف نجل ميار الببلاوى عن صور خاصة لها من داخل احد المستشفيات في أمريكا، وعلق عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلا: أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعا ليها ارجوكم”.

وقالت الفنانة ميار الببلاوي إنها تتفاوض على المشاركة في عمل درامي ضخم، تعود من خلاله بقوة للتمثيل بعد انشغالها بتقديم البرامج.

وأضافت أن توقيعها على عقد المسلسل مع شركة الانتاج متوقف على عدم المساس بحجابها والتزامها حيث ترفض فكرة خلع الحجاب أو ارتداء باروكة.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.

درست ميار الببلاوي بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، بدأت كفتاة اعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح عملت بشكل مكثف في التليفزيون خاصة المسلسلات العربية، كما عملت في أفلام الفيديو، ارتدت الحجاب، وتعمل في برامج المسابقات الدينية، وقد شاركت بعدد ليس بقليل من الأعمال في السعودية مما جعلها تجيد اللهجة السعودية.