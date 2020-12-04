تراند اليوم : كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده بكأس أفريقيا.. إتفرج

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده مساء أمس مع شقيقه أحمد ومجموعة من الأصدقاء.

وحرص كريم على أن يكون قالب الحلوى احتفاليا أيضا بفوز فريق النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء مزينا بشعار النادي الأهلي ورقم 9 هو عدد بطولات دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها الفريق، وإلى جواره كأس البطولة.

وظهر في الصور مع صديقه المهندس محمد سراج الدينن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

كما انتشر فيديو لكريم وزوجته وشقيقه أحمد وهم يرقصون على مهرجان “أخواتي”.

وحضر عيد الميلاد عدد من الفنانين منهم محمد الشرنوبي وكريم عفيفي ومحمد ثروت.

يذكر أن كريم فهمي ينشغل حاليًا في تصوير فيلم “جارة القمر”.

تدور أحداث فيلم “جارة القمر” فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس “ليلى” وكريم فهمى “شادي”، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

ويشارك فى بطولة الفيلم، مع كريم فهمي وياسمين رئيس كل من، سوسن بدر، وبيومى فؤاد، ومحمد الشرنوبى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكي.

