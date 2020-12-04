تراند اليوم : مهرجان القاهرة يتحدث عن المرآة في المجال الإبداعي

تعقد في الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، حلقة نقاشية تحت عنوان “خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما ب مهرجان القاهرة السينمائي

تدير الحلقة النقاشية، مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنتجة المنفذة هند رضوان، ومدربة التمثيل مروة جبريل ، والممثلة جميلة عوض، والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما