تراند اليوم : مني ذكي : متخيلش حياتي من غير أحمد هيرو حياتي

أُقيمت ندوة للفنانة منى زكي، اليوم الجمعة، في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي بدروته الـ42، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

وخلال الندوة، وجه الحاضرون أسئلة للفنانة، ومن ضمنها: “ماذا إذا غاب أحمد حلمي من حياة منى زكي؟”؛ لتجيب الفنانة بأنها لم تتخيل حياتها بدونه، حيث تزوجا منذ 18 عامًا، وقالت: “أكيد كنت هبقى شخص أتعس، مكنتش هحس بأمان، معرفش أتخيل حياتي من غيره، وبقالنا 18 سنة متجوزين، أكيد مكنتش هبقى سعيدة”.

كما وجه لها شخص آخر من الحضور سؤالًا، يطالبها بوصف جيلها في كلمة واحدة، فقالت إننا “جيل العُشاق الشقيانين”، وفسَّرت إجابتها تلك، بأن أبناء جيلها جميعهم يحبون الفن، وبذلوا مجهودًا كبيرًا في مشوارهم؛ من أجل إعلاء الفن المصري.

وعقدت الندوة؛ عقب حصول منى زكي على جائزة فاتن حمامة التقديرية للتميز، في حفل افتتاح المهرجان، أمس الأول الأربعاء، وسلمتها الجائزة الفنانة منة شلبي صديقتها.

