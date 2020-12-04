تراند اليوم : منى زكي تعتذر لأحمد حلمي في ندوتها بالقاهرة السينمائي.. شاهد

وجهت الفنانة منى زكي اعتذارا لزوجها الفنان أحمد حلمي، في بداية ندوتها في مهرجان القاهرة السينمائي على هامش تكريمها في الدورة الـ42.

وقدمت منى اعتذارها لحلمي وللمنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان أيضا، لنسيانها توجيه الشكر لهما خلال كلمتها في حفل الافتتاح.

وخلال الندوة تحدثت منى عن أهم أعمالها والأقرب لقلبها والتي شعرت أنها ظهرت خلالها في أفضل صورة وهي “اضحك الصورة تطلع حلوة” و”أيام السادات” و”تيمور وشفيقة” و”أفراح القبة”.

وتدير الندوة الإعلامية ريا أبي راشد، ويحضرها عدد من الفنانين منهم مريم الخشت وبسنت شوقي والسيناريست تامر حبيب، وشهدت إقبالا كثيفا من الحضور.

يذكر أن منى زكي يعُرض لها حاليًا فيلم “الصندوق الأسود”، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.

