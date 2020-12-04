تراند اليوم : الصغار ما يتفرجوش – سلمي الشيمي بتفرجك على صور ساخنة جدا : اتفرج

خضعت سلمى الشيمي الشهيرة بـ”مويدل الهرم”، لجلسة تصوير جديدة فور إخلاء سبيلها من سراي النيابة بعد التحقيق معها اليوم، بعد انتشار صور لها داخل منطقة سقارة الأثرية وقيامها بإجراء فوتوسيشن بالمنطقة، مما أثار جدلًا واسعًا.

ونشرت سلمى الصور عبر صفحتها على “فيسبوك” معلقة عليها: “خرجت من الحبس باركولي”.

وظهرت سلمى الشيمي صباح اليوم داخل النيابة مرتدية “إسدالًا أسود” ومعها أحد أقاربها.

وفي سياق متصل، قال حسن شومان المحامي، إن تهمة الموديل سلمى الشيمي، هي التصوير داخل منطقة سقارة الأثرية بدون تصريح.

وأضاف شومان، أن العقوبة ستكون بسداد مبلغ مالي، تقدره النيابة العامة.

وبدأت النيابة العامة، التحقيق مع سلمى الشيمي، بطلة الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”سيشن سقارة”، ومصور جلسة التصوير التي خضعت لها وأثارت جدلًا واسعًا.

ووصلت “الموديل” إلى نيابة جنوب الجيزة، بعدما ألقي القبض عليها مساء أمس، بالإضافة إلى المصور حسام محمد، تمهيدًا لاستجوابهما فيما نسب إليهما من اتهامات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 6 موظفين في واقعة سلمى الشيمي بطلة “سيشن هرم سقارة” الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن جلسة التصوير تمت يوم الأربعاء الماضي، وتم القبض على 2 من مفتشي وزارة الآثار، و4 من أفراد الأمن ممن كانوا موجودين وقت التقاط الصور.

