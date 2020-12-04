شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تغازل فئة جديدة غير عشاق الموسيقى والغناء.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الراب العالمية ميجان ذا ستاليون قررت أن تغازل فئة جديدة من محبيها، وذلك بعيدا عن العالم الموسيقى والغناء، حيث تعلم ميجان البالغة من العمر 25 عاما كيف تزيد من شعبيتها وجماهيريتها بطريقة بسيطة وسهلة.

ولفتت ميجان ذا ستاليون الأنظار بظهورها وهى تروج لأحد منتجات "Revlon" مرتدية فستانا بتصميم غريب بإحدى درجات اللون البيج وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Sweet Talk" ووصل سعره إلى 78 جنيه إسترلينى، وبذلك تحولت ميجان لمحط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالموضة والأزياء الذين أشادوا بذكائها وجرأتها فى اختيار تصميمات فساتينها.

كما فاجأت ميجان ذا ستاليون محبيها من عشاق الموضة وهى تحمل حقيبة من أبرز تصميمات دار "coach" باللون البيج، وهو ما يجعل الملايين يتأكدون أن ميجان التى ظهرت بالإطلالتين خلال اليومين الماضية تقصد ذلك من أجل مغازلة عشاق الأزياء والموضة حول العلم.



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يذكر أن ميجان ذا ستاليون أطلقت مؤخرا ألبومها Good Newsالذى يحتوى على 17 أغنية، وتعاونت ميجان فى ألبومها الجديد مع عدد من أشهر النجوم، ومن أبرزهم النجمة بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم، كما تعاونت ذا ستاليون فى الألبوم الأخير مع مغنى الراب الأمريكى دا بابى da baby، كما تضم قائمة النجوم المتعاونين مع ذا ساليون فى ألبومها الجديد مغنى الراب ليل دورك ويانج ساج وsza وبيج شن وتوتشينز وpopcaan.