منى زكى: مفيش سينما نظيفة وسينما مبقعة وبحب أحط بخور فى الكرفان قبل التصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة منى زكى فى ندوة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، إنه لا يوجد سينما نظيفة وسينما "مبقعة" وأن هذا المصطلح أطلقه المنتجون وكانت هى صغيرة وقتها، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنه مفهوم خاطئ والمهم كيف ستقدم المشاهد الجريئة، لأن هناك من يقدمها بشياكة وآخرين بفجاجة والأدوار التى رفضتها بسبب فكرة السينما النظيفة وقتها شاهدتها ووجدتها قدمت بشياكة ورقى.
وأضافت أيضا: "أكثر الأعمال التى قمت بتمثيلها وأحبها بشدة، اضحك الصورة تطلع حلوة، وكمان بحب أيام السادات جدا، وفيلم دم الغزال، واحكي يا شهر زاد، وتيمور وشفيقة، وفى المسلسلات مسلسل "أفراح القبة".
وعن طقوسها قبل التصوير، قالت منى زكى، "بحب أحط بخور فى الكرفان، وبحب أسمع مزيكا وأنا بعمل مكياج، أما بروفاتى على الدور بيكون قبلها بيوم وأنا فى البيت".
وأضافت، "أنا فيا عيب خطير وهو إنى مش بقول الكلام بالظبط زى ماهو مكتوب فى السيناريو وبحاول أمشيه بنفس المضمون ولكن بقوله بشكل سهل عليا أكتر، ومخرجين كتير بيعدوها ليا".
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