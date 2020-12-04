منى زكي: أعشق التنوع في الأدوار وسأقدم المزيد منه

كشفت الفنانة منى زكي، خلال ندوة تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عن رأيها في تناولها العديد من انواع السينما، وذلك في حضور عدد من الفنانين

عبرت منى عن ذلك قائلة: "أعشق فكرة التنوع في الأفلام بين الاكشن والرومانسية، وسعيدة بتنفيذ التنوع في الشخصيات وتجعلني أتعمق أكثر في الاحساس بها وتفاصيلها".

واضافت قائلة : " طول الوقت ابحث عن التغيير في ادواري خاصة في مجال التمثيل للسيدات التنوع اقل من الرجال لكني مازلت مصرة على تنفيذه".

وكان منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ منى زكي تقديرًا وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة الى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

فى نهاية الحفل تم عرض

فيلم «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.