منى زكي: أول وقوف فني أمام محمد صبحي للسلام عليه فقط

قالت الفنانة منى زكي، خلال ندوة تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عن تجربتها الفنية الأولى مع النجم الكبير محمد صبحي، وذلك في حضور عدد من الفنانين.

وتحدثت منى قائلة:"والدتي أبلغتني بأن الفنان محمد صبحي يقوم بمسابقة لاكتشاف وجوه فنية جديدة في عدة مجالات تمثيل ورقص، فقلت لها أريد الذهاب لرؤيته فقط".

وتابعت : "تقدمت للمسابقة وملىء الاستمارة وسجلت كراقصة استعراضية بشكل عشوائي لأني كنت أريد فقط مشاهداته بغض النظر عن المسابقة".

وأضافت : "دخلت تجترب الأداء امام صبحي والمخرج الكبير لينين الرملي، وشهدت المتسابقين سواء ممثلين او راقصين او عازفين، زادوني قلق وتوتر لأني لم أحضر شيئا لتقديمه، وقفت امام صبحي بعد نداءه لي، فسألني بالنص"محضرة ايه".

وتابعت حديثها قائلة : "رديت عليه بكل عفوية لم احضر شيئا

اتيت لرؤيتك فقط، قال لي اذهبي للبيت وحضري مشهد من مسرحياتي التي قلتي لي انك تتابعيها وتقدمي بها لتجارب الأداء مرة أخرى فابهرني اسلوبه المحترم والمهندم".

وأستكملت حديثها قائلة : "عاودت للتجارب وحضرت مشهد لمسرحية انت حر مع العظيمة شريهان، وقمت بأجاء المشهد بلغة عربية ركيكة نظرا لمعيشتي في الخارج طوال فترة طفلوتي فكانت لغتي العربية ضعيفة بعض الشيء".

ف نصحني بالإحساش اكثر بالكلام والاهتماك بمخارج الحرزف أكثر وتلون الصوت، تعلمت منه كثيرا وهو من اعطاني الثقة في نفسي للدخول في تجارب أكثر

وكان منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ منى زكي تقديرًا وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة الى جائزة

الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

فى نهاية الحفل تم عرض فيلم «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.