منى زكي من ندوة مهرجان القاهرة السينمائي: دخلت المسرح صدفة

كشفت الفنانة منى زكي خلال ندوة تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عن خطواتها الفنية الاولى، وذلك في حضور عدد من الفنانين.

وفي حديثها عن بدايتها الفنية قالت : "كنت في مسرح المدرسة وراء الكواليس من مساعدة ابطال العمل والمصورين، وذات مرة وقفت على المسرح بدلا من شخصية غائبة عن دورها فقمت بارتداء بفستان ذهبي ولم اعلم كواليس المسرحية ولا قصتها فتحدثت بجملة فكاهية بطريقة جادة، وفوجئت بضحكات الناس رغم جدية تمثيلي، شعرت بالاحراج فقررت بعدها لن اشارك في مسرح المدرسة

مرة اخرى.

منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ منى زكي تقديرًا وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة الى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن

جلوب.

فى نهاية الحفل تم عرض فيلم «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.