شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: مفتقدة حنان ترك وهند صبرى فنانة مثقفة ومنة شلبى موهوبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة كشفت النجمة منى زكى عن علاقتها بجيلها من الفنانات، وأبدت رأيها فى كل نجمة بكلمة أو كلمتين قائلة: "أنا دايما بدور على فكرة التنوع فى الأدوار وأن تكون الشخصيات التى أقدمها مختلقة ولا أقصد الوظيفة، واحنا كستات معندناش الفرصة دى كتير وجيلى من المحاربات عشان نحقق الموضوع ده".

وأضافت: "الستات زى الرجالة فى النجاح فى كل شىء ولكن اللى بيحصل إن فى منتجين مش بيحبوا يجازفوا ولو منتج كبير تحمس لذلك أكيد هايكون فى أفلام بطولة نسائية تحقق نجاح، وياسمين عبد العزيز قدرت تحقق ده جدا.

وتابعت: علاقتى بزملائى جميلة جدا، ومنة شلبى موهوبة موهبة مش عادية، وهند صبرى فنانة مثقفة جدا، وياسمين عبد العزيز مفيش حد فى روحها وطلتها، ومفتفدة حنان ترك لانها كانت موهبة مش عادية أيضا وكاريزما فظيعة.